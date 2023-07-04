Çocuk havuzunda yüzen Aleyna Tilki coştu! Bikinisini gören yorum yaptı: "Giyinmeyi unutmuşsun" Son zamanların en fazla konuşulan şarkıcılarından olan Aleyna Tilki, çocuk havuzunda yüzdü. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Tilki'ye yorum yağdı.

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Son zamanların genç yıldızları arasında yer alan Aleyna Tilki, Amerika'da kendisine yeni bir yaşam kurdu.

Ailesiyle eğitim için Amerika'ya giden Tilki, sosyal medya paylaşımlarını da artırdı.

Yazın gelmesiyle cesur paylaşımlara doymayan Tilki, son olarak çocuk havuzuna girdi.

Çocuk havuzunda eğlenceli anlar

Çocuk havuzunda coşan ve o anları da sosyal medyada hesabında paylaşan Aleyna Tilki'nin o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

Tilki'nin videosuna ise yorum yağdı. Bazıları "Yaşıtlarınla takılmaya başlamışsın sonunda" derken bazıları ise bikinisini küçül buldu ve "Giyinmemişsin" dedi.