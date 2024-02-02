Çocuk sahibi olması devlet tarafından yasaklandı! Sebebini duyunca şok olacaksınız...

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Hollanda'da yaşayan Jacob Meijer isimli adamın yaklaşık 550 çocuğun biyolojik babası olduğu tahmin ediliyor.
Hollanda'da yaşayan bu adamın çocuk sahibi olması devlet tarafından yasaklandı.
Hollanda yasaları, bağışçıların en fazla 12 kadına sperm vermesine ve en fazla 25 çocuğun babası olmasına izin veriyor.
Br kişinin en fazla 25 çocuk sahibi olma sınırı getiren yasa nedeniyle Jacob Meijer'in çocuk sahibi olmasına devlet tarafından yasak getirildi.
Jacob Meijer isimli müzisyen 2007 yılından bu yana sperm bankalarına bağışta bulunuyor.
Hollandalı müzisyen kurumlara sperm bağışlamaya devam etmesi durumunda yüklü bir para cezası ile karşı karşıya kalacak.