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Çocuk sahibi olması devlet tarafından yasaklandı! Sebebini duyunca şok olacaksınız...

Çocuk sahibi olması devlet tarafından yasaklandı! Sebebini duyunca şok olacaksınız... Hollanda'da sperm donörü olan 42 yaşındaki Jacob Meijer'in çocuk sahibi olması devlet tarafından yasaklandı.