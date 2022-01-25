Çocuklar Duymasın Yasemin'in asıl mesleğini duyan şaşırıp kalıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Yasemin karakteriyle hafızalara kazınan Meriç Acemi, asıl mesleği ile şaşırttı. Acemi'nin gerçek mesleğini duyan hayranları, şoke oldu.

2002-2019 yılları arasında yayınlanan, MinT Motion Pictures tarafından hazırlanan ve senaristliğini Birol Güven'in yaptığı dizi Çocuklar Duymasın, efsane projeler arasında yer alıyor.

Özellikle ilk yayınlandığı yıllarda sevilen ve oyuncu kadrosu ile beğenilen dizinin başrollerinde; Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ yer aldı.

Oldukça geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizide Yasemin karakterine hayat veren Meriç Acemi ise güzelliği ile o dönem dikkati çekti.

Fıs fıs İsmail'in sekreteri olan ve onunla aralarındaki diyaloglarla güldüren Yasemin karakteri, herkesin sevdiği isimlerden oldu.

Rolün altından başarı ile kalkan Meriç Acemi uzun süredir ekranlarda yer almazken, Çocuklar Duymasın'ın tüm serilerine dahil oldu.

Acemi'nin oyunculuğu dışında yaptığı işi bilmeyenler ise hayatına dair bu detayla şoke olabilir.

MERİÇ ACEMİ'NİN ASIL MESLEĞİ VE SON HALİ

Çocuklar Duymasın dizisinin başarılı ismi Meriç Acemi, aslında bir senaryo yazarı. Şimdilerde arka planda kalmaya devam eden ve senaristlik yapan Acemi, Barış Arduç ile Elçin Sangu'yu buluşturan Kiralık Aşk efsanesine imzasını attı.

"1 Kadın 1 Erkek" dizisinden başlayarak İntikam, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Erkenci Kuş dizilerine imza atan oyuncu, kariyerinin zirvesine çıktı.

ŞİMDİLERDE EVLİ VE ANNE...

Yazdığı senaryolar ile adından söz ettiren Meriç Acemi, seyahat etmeyi seven bir anne. Oğlu ile sık sık seyahatlere çıkan Acemi, dizinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Oyuncuyu görenler, "Hiç değişmemişsin" yorumları yapmayı ihmal etmiyor.