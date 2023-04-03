Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alperen Khamis'in son halini gören şok oldu! 'Harbi beton olmuş' Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Beton Orçun karakteriyle tanınan Alperen Khamis'in son hali şaşkınlık yarattı..

Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Çocuklar Duymasın isimli dizide Beton Orçun karakterine hayat veren genç oyuncu Alperen Khamis'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşayan Alperen Khamis'in son hali görenleri şaşkınlık içerisinde bırakıyor.

14 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Alperen Khamis şimdilerde 20 yaşında.

Genç oyuncu dizide gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Genç oyuncu Alperen Khamis instagram hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni topluyor.

Sosya medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Alperen Khamis'in instagramda 38 bin takipçisi bulunuyor.

İşte Alperen Khamis'in bazı son hali..