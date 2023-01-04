Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u büyüdü, kaslı halini gören şok oldu! 'Harbi beton olmuş'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i geri dönüyor! Sadakatsiz'in yıldızı partneri oldu... Fırtınalar kopacak!

Arkadaşını bıçaklayan genç kız ve arkadaşları yakalandı

Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

Futbol 24