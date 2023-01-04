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    Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u büyüdü, kaslı halini gören şok oldu! 'Harbi beton olmuş'

    Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Beton Orçun karakteriyle tanınan Alperen Khamis'in son hali şaşkınlık yarattı..
    • 04.01.2023 - 15:29
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    Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u büyüdü, kaslı halini gören şok oldu! 'Harbi beton olmuş'

    Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Beton Orçun karakteriyle tanınan oyuncu Alperen Khamis'in son halini görenler şaştı kaldı.

    Büyük bir değişim yaşayan Alperen Khamis'in son hali görenleri şaşkınlık içerisinde bırakıyor.

    14 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Alperen Khamis şimdilerde 19 yaşında.

    Geç oyuncu instagram hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni topluyor. İşte Alperen Khamis'in son hali..

    Çocuklar Duymasın ın Beton Orçun u büyüdü, kaslı halini gören şok oldu! Harbi beton olmuş #1

    Çocuklar Duymasın ın Beton Orçun u büyüdü, kaslı halini gören şok oldu! Harbi beton olmuş #2

    Çocuklar Duymasın ın Beton Orçun u büyüdü, kaslı halini gören şok oldu! Harbi beton olmuş #3

    Çocuklar Duymasın ın Beton Orçun u büyüdü, kaslı halini gören şok oldu! Harbi beton olmuş #4

    Çocuklar Duymasın ın Beton Orçun u büyüdü, kaslı halini gören şok oldu! Harbi beton olmuş #5

    Çocuklar Duymasın ın Beton Orçun u büyüdü, kaslı halini gören şok oldu! Harbi beton olmuş #6

    Çocuklar Duymasın ın Beton Orçun u büyüdü, kaslı halini gören şok oldu! Harbi beton olmuş #7


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