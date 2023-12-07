Çocuklar Duymasın'ın "Dekolte Kafa Selçuk Bey'i" yeni mesleğiyle şaşırttı! Bakın ne iş yapıyor... Çocuklar Duymasın ile tanınan Mehmet Auf uzun yıllardır ekranlarda yer almıyordu. Oyunculuğu bırakan Mehmet Auf'un yeni mesleği ortaya çıktı. İşte Mehmet Auf'un yeni mesleği...

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Türk televizyon tarihinin sevilen dizileri arasında yer alan Çocuklar Duymasın oyuncuları yıllar sonra gündeme gelmeye devam ediyor.

Çocuklar Duymasın dizisinin sevilen karakterlerinin şimdilerde ne iş yaptıkları bir çok kişi tarafından merak ediliyor.

Dizide Pınar Altuğ'un canlandırdığı Meltem'in patronu rolündeki Selçuk Bey'e hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Auf uzun yıllardır ekranlarda yer almıyor.

Mehmet Auf'un şimdilerde ne iş yaptığı ve son hali sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

Dizinin ardından oyunculuğu bırakan Mehmet Auf'un yeni mesleği ortaya çıktı.

Mehmet Auf şimdilerde motivasyon konuşmacısı olarak kariyerine devam ederken, kişisel gelişim alanında birçok kitap kaleme aldı.

Mehmet Auf, ODTÜ'de Makine Mühendisliği okuduktan sonra California Polytechnic State University, Faculty Of Environmental Sciences bölümünde Yapay Zeka konusunda yüksek lisans yaptı.

İşte Mehmet Auf'un son hali...