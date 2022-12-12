Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'yi görenler tanıyamadı! 'Evli, mutlu, çocuklu'

Çocuklar Duymasın isimli dizide Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari'nin son hali büyü şaşkınlık yarattı..

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Duygu karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Ayşecan Tatari'nin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

14 Mart 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2000 yılında yayınlanan Evdeki Yabancı dizisinde oynadığı Nazlı karakteri ile yaşadı.

Ardından 2002 yılında ekrana gelen Çocuklar Duymasın dizisinde 4 sezon Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari son olarak 2015 yılında Yılanların Öcü isimli dizide Gülmisal karakterine hayat verdi.

2017 yılında Edip Tepeli ile evlenen Ayşecan Tatari gözlerden uzak bir haayt yaşamayı tercih ediyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlü oyuncunun bir kız çocuğu bulunuyor.

Instagram hesabında eşi ve çocuğu ile bol bol paylaşım yapan Ayşacan Tepeli'nin bu paylaşımları büyük beğeni topluyor. İşte Ayşecan Tatari'nin şaşkınlık yaratan son hali..

Ayşecan Tatari'nin bazı instagram paylaşımları..







