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    Çocuklar Duymasın'ın Emine'si dekolteli poz verdi! Görenler 'başörtün nerede' diye sordu...

    Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Melek Şahin, son haliyle şaşırttı.
    • 30.07.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 11:31
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    Çocuklar Duymasın'ın Emine'si dekolteli poz verdi! Görenler 'başörtün nerede' diye sordu...

    2002-2019 yılları arasında yayınlanan, MinT Motion Pictures tarafından hazırlanan ve senaristliğini Birol Güven'in yaptığı dizi Çocuklar Duymasın, efsane projeler arasında yer alıyor.

    Özellikle ilk yayınlandığı yıllarda sevilen ve oyuncu kadrosu ile beğenilen dizinin başrollerinde; Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ yer aldı.

    Dizinin öne çıkan karakterlerinden birisi de Emine idi.

    Hizmetçi rolüyle uzun yıllar ekranda kalan Melek Şahin'i şimdi görenler tanımakta zorlanıyor.

    Geçtiğimiz yıllarda "Kimse benim Emine olduğuma inanmıyor, hatta benimle iddialaşıyorlar" diyen Şahin, sosyal medyadan paylaştığı pozuyla yine şaşırttı.

    Straplez elbisesiyle pozlar veren güzel oyuncu, yıllara adeta meydan okuyor.

    Melek Şahin'in pozlarını görenler "Sen neymişsin ya", "Çok güzelsiniz", "Rolün hakkını vermişsiniz" yorumları yaptı.

    Melek Şahin'in son hali...

    Çocuklar Duymasın ın Emine si dekolteli poz verdi! Görenler başörtün nerede diye sordu... #1

    Çocuklar Duymasın ın Emine si dekolteli poz verdi! Görenler başörtün nerede diye sordu... #2

    Çocuklar Duymasın ın Emine si dekolteli poz verdi! Görenler başörtün nerede diye sordu... #3


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