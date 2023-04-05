Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'in son hali şaşırttı! 'Yıllar geçtikçe gençleşmiş sanki' Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Melek Şahin'in son hali şaşkınlık yarattı..

İlk olarak 2002 yılında yayınlanmaya başlayan ve Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Çocuklar Duymasın'da rol alan oyuncuların son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Furkan Kızılay, Ayşecan Tatari, Zeyno Günenç ve Özgür Ozan gibi isimlerin rol aldığı dizi büyük bir hayran kitlesine sahipti.

Çocuklar Duymasın dizisinde Emine karakterine hayat veren oyuncu Melek Şahin'in son hali sosyal medyada gündeme oturdu.

Dizide Çaycı Hüseyin karakterinin eşi Emine rolünde gösterdiği performans ile adından söz ettiren Melek Şahin yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

11 Şubat 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melek Şahin, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünden mezun olmuştur.

İşte Melek Şahin'in son hali..

Melek Şahin oyunculuk kariyerine ilk olarak 1999 yılında yayınlanan Ayrılsakta Beraberiz isimli dizide rol alarak başladı.

Başarılı oyuncu Çocuklar Duymasın, Büyük Buluşma, Çocuklar Ne Olacak, Gönül, Eşref Saati, Ateş ve Barut, Kötüler Konağı ve Sevgili Düşmanım isimli dizilerde rol almıştır.