Çocuklar Duymasın'ın 'yeni' Duygu'suydu! O ismin son halini görmek ister misiniz?

Çocuklar Duymasın dizisinin yeni Duygu'su Hayal Kahraman, son hali ile herkesi şaşırttı. Dizi yeniden başladığında Ayşecan Tatari'nin yerini alan oyuncu, şimdilerde ise ekranlardan uzak.

2002-2019 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın, efsane projeler arasına girdi.

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'yı buluşturan dizi geçen zamanın ardından, 5 Ağustos 2010'da 5.sezonuyla yeniden ATV'de yayımlanmaya başladı.

Dizi ATV ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladığında bazı eksikler vardı ve bu eksiklerden birisi Duygu'ydu.

Projenin yayınlandığı ilk sene kadroda olan Ayşecan Tatari, Duygu rolü ile milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Dizi bittikten sonra eğitimini tamamlamak üzere yurt dışına giden oyuncu, yeniden yayınlanan bölümlerde yer almadı.

Şimdilerde Edip Tepeli ile evli olan ve Müjgan adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Tatari, o dönem yine eğitiminden dolayı dizide yer almadı.

Ayşecan Tatari'nin yerine ona çok benzeyen bir isim olan Hayal Kahraman, kadroya Duygu olarak katıldı.

Dizi başladıktan sonra evlenen ve proje bittikten sonra oyunculuğu bırakan Kahraman'ın son hali gündeme geldi.

HAYAL KAHRAMAN'IN SON HALİ

Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Hayal Kahraman, iki çocuk annesi oldu.

2010 yılında Murat Kahraman Gökalp ile nikah masasına oturmasının ardından oyunculuğu bırakan Kahraman, geçtiğimiz ay boşandı.

Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirmek isteyen oyuncu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. İkilinin boşanma davası anlaşmalı olarak gerçekleşti. Çiftin iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman'a verildi.

Bu gelişmelerin ardından gündem olan oyuncunun geçen zamanda pek değişmediği, hatta iki çocuğa rağmen formunu koruduğu görüldü.

4 sezon boyunca Duygu karakterine hayat veren ve akıllara kazınan oyuncu, şimdilerde zamanının çoğunu kızları ile geçiriyor.

Kızları ile olan karelerini sık sık paylaşan oyuncunun yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu...