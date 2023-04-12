Çocuktan Al Haberi'nin atarlı Efe'si son haliyle "pes" dedirtti! Bakın nasıl değişmiş... Bir dönem ekranlara damga vuran Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar herkesi kendine hayran bırakıyordu. Programda atarlı küçük bilim insanı olan Efe Dadak büyüdü, kocaman oldu. son halini gören gözlerine inanamadı.

2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programı, o döneme damga vurmuştu.

Sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği programda birbirinden sevimli ve eğlenceli çocuk yıldızlar yer alıyordu.

3 ile 5 yaş arasındaki çocukların yer aldığı programda çocuklara sorular yöneltiliyor, cevapları dinleniyordu.

O dönemlerde dikkat çeken çocuk yıldızlardan biri de Efe Dadak’tı. Programda atarlı halleriyle herkesi kendine hayran bırakıyordu.

Çocuktan Al Haberi programının atarlı Efe’si, şimdi büyüdü ve kocaman oldu. Değişimiyle herkesi şaşırttı.

Sinirli ama bir o kadar da tatlı halleriyle adından söz ettiren atarlı Efe Dadak, şimdilerde kocaman bir delikanlı.

Sosyal medya hesabından günlük yaşantılarından kareler paylaşan Efe Dadak'ın değişimine bakın!

Son halini gören tanıyamıyor!

Çocuktan Al Haberi programıyla bir döneme damga vuran atarlı Efe Dadak, şimdilerde kocaman oldu.

Ailesinin yönettiği sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Efe Dadak'ın son halini gören tanıyamıyor.

Efe Dadak’ın sosyal medya paylaşımlarına ünlü oyuncu Evrim Akın da sık sık yorumlar yapıyor. Takipçilerinden “Kocaman delikanlı olmuşsun”, “Maşallah paşaya”, “Ne kadar da büyüdün o günden bu güne” gibi yorumlar geliyor.