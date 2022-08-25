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    Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son hali olay yarattı! 'Sana ne olmuş Efe'

    Bir dönemin popüler ismi Çito Efe'nin son halini görenler tanıyamıyor.İşte Efe Koçyiğit'in son hali..
    • 25.08.2022 - 13:28
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    Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son hali olay yarattı! 'Sana ne olmuş Efe'

    Bir zamanlar Show TV ekranlarından yayınlanan Çocuktan Al Haberi isimli programda semptaik tavırları ve konuşmalarıyla izleyenlerin gönlünü kazanan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali gündeme geldi.

    Programın yayınlandığı dönemde konuşmasıyla büyük sempati toplayan Efe Koçyiğit o dönem birçok prgorama katıldı.

    Şimdilerde 11 yaşında olan Efe programın ardından ünlenmiş ve adeta bir fenomen haline gelmişti.

    Çocuktan Al Haberi nin Çitos Efe sinin son hali olay yarattı! Sana ne olmuş Efe #1

    Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Efe'nin son hali ortaya çıktı. Efe'nin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.Bir dönemin fenomen ismi Efe'nin son hali sosyal medyada gündem oldu.

    İşte Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali..

    Çocuktan Al Haberi nin Çitos Efe sinin son hali olay yarattı! Sana ne olmuş Efe #2

    Çocuktan Al Haberi nin Çitos Efe sinin son hali olay yarattı! Sana ne olmuş Efe #3

    Çocuktan Al Haberi nin Çitos Efe sinin son hali olay yarattı! Sana ne olmuş Efe #4


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