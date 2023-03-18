Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son hali ortaya çıktı! "Hiç değişmemişsin" Bir dönemin popüler ismi Çitos Efe'nin son halini görenler tanıyamıyor. İşte Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali..

Bir dönemin popüler programları arasında yer alan Çocuktan Al Haberi isimli programda sempatik tavırları ve konuşmalarıyla izleyenlerin gönlünü kazanan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali ortaya çıktı.

Programın yayınlandığı dönemde eğlenceli konuşmalarıyla büyük sempati toplayan Efe Koçyiğit o dönem birçok programa katıldı.

Şimdilerde 12 yaşında olan Çitos Efe programın ardından ünlenmiş ve adeta bir sosyal medya fenomeni haline gelmişti.

Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Efe'nin son hali ortaya çıktı. Efe'nin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Bir dönemin fenomen ismi Efe'nin son hali sosyal medyada gündem oldu.

İşte Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali..