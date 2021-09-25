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Çok Güzel Hareketler 2'de aşk rüzgarı! O çift birlikteliklerini resmen ilan etti

Çok Güzel Hareketler 2'de aşk rüzgarı! O çift birlikteliklerini resmen ilan etti

Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz bir aşk çıktı. ÇGH2'nin geçtiğimiz sezon oyuncularından olan Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır, birlikteliklerini resmen ilan etti.