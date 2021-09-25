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- Çok Güzel Hareketler 2'de aşk rüzgarı! O çift birlikteliklerini resmen ilan etti
Çok Güzel Hareketler 2'de aşk rüzgarı! O çift birlikteliklerini resmen ilan etti
Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz bir aşk çıktı. ÇGH2'nin geçtiğimiz sezon oyuncularından olan Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır, birlikteliklerini resmen ilan etti.
- Haber Merkezi
- 25.09.2021 - 11:16
Genel sanat yönetmenliğini oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu ise Eser Yenenler'in üstlendiği Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'de aşk rüzgarları esiyor.
Geçtiğimiz sezon oyunculuk performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle aşklarını resmen ilan etti.
TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Yiğit ve Bayır'ın bu paylaşımlarının ardından sevenleri, yorum yaparak mutluluklarını dile getirdi. Meslektaş aşıklara yüzlerce tebrik mesajı yağdı.
Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın aynı menajerlik şirketine bağlı olması da dikkatlerden kaçmadı.