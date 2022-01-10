Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosu yenilendi! İzleyicileri kahkaya boğacak

Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosu yenilendi! İzleyicileri kahkaya boğacak

Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'de bu hafta bir ilk yaşanacak. Ana ekibin yanı sıra, yeni altyapı ekibi de ilk kez 10 Ocak Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak.

Kanal D'nin 2019 yılından bu yana ekranda olan BKM Mutfak yapımı komedi programı Çok Güzel Hareketler, 3. sezonuyla da izleyicilerinin yüzünü güldürmeyi başarıyor.

Genel sanat yönetmenliğini oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yenilenen kadrosuyla yoluna devam ediyor.

Her pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Çok Güzel Hareketler 2'den izleyicileri sevindirecek bir haber geldi.

YENİ ALTYAPI EKİBİ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Sunuculuğunu Eser Yenenler’in üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2'de bu hafta bir ilk yaşanacak.

Ana ekibin yanı sıra, yeni altyapı ekibi de ilk kez 10 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümle birlikte izleyici karşısına çıkacak.

Emre Can Yuva, Helin Elif Balcı, Alperen Sazlı, Mete Çelimli, İpek Ersan, Fatih Yaylacı, Nebi Tolga Yılmaz, İsra Burcu Kanbakoğlu ve Lara Karagöz’den oluşan yeni altyapı ekibi izleyicileri kahkahaya boğacak.