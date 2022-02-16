Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresi belli oldu! ÇGH oyuncuları bomba gibi dönüyor

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresi belli oldu! ÇGH oyuncuları bomba gibi dönüyor

Sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, Kanal D ile olan sözleşmesi sona erdiği için final yapmıştı. Hayranları Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresini merak ederken müjdeli haber geldi.

İlk bölümüyle 2008 yılında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar, 2011 yılında 89. bölümü ile final yaparak sona ermişti.

Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, Büşra Pekin, Bülent Emrah Parlak, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar, izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü.

2019 yılında yine Kanal D'de yepyeni bir kadroyla evlerimize konuk olan BKM yapımı Çok Güzel Hareketler 2, 3. sezonuyla da izleyicilerin yüzünü güldürmeyi başardı.

Genel sanat yönetmenliğini oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu ise Eser Yenenler'in üstlendiği program, Kanal D ile olan sözleşmesi sona erdiği için final yaptı.

Birbirinden komik ve eğlenceli skeçlere sahne olan programın, dijitalde mi yoksa farklı bir kanalda mı yayınlanacağı merak edilirken izleyicileri sevindirecek bir haber geldi.

YENİ KANALI BELLİ OLDU

Çok Güzel Hareketler 2 adlı komedi programının yeni adresi belli oldu. Medyatava TV'nin YouTube yayınına katılan gazeteci Cengiz Semercioğlu, programın yeni adresini duyurdu.

Semercioğlu, Çok Güzel Hareketler 2'nin mart ayından itibaren Star TV ekranlarında yayınlanacağını açıkladı.