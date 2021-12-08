Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin Atakan'ı eşiyle görenleri hayran bıraktı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin Atakan'ı eşiyle görenleri hayran bıraktı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin başarılı oyuncusu Atakan Çelik, eşiyle gündeme geldi. Çelik'in uzun zamandır birlikte olduğu ve aşkını evlilikle taçlandırdığı eşi, güzelliği ile tam not aldı.

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yeni ve eğlenceli bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor.

Eser Yenenler'in sunuculuğunu yaptığı başarılı program, Altın Kelebek'te ödüle layık görüldü.

8 önemli oyuncusuna veda eden program, emin adımlarla yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Programda bazı oyuncular ön plana çıktı ve vatandaşlar tarafından sevildi. Bu isimlerden birisi ise Atakan Çelik oldu.

Hem sesi hem de oyunculuğu ile beğenilen Çelik, yakışıklılığı ile genç kızların hayran olduğu biri haline geldi.

Youtube üzerinden yaptığı şarkıları yayınlayan ve hayranlarından tam not alan oyuncunun eşi Zeynep Mızrak, güzelliği ile görenleri mest etti.

ATAKAN ÇELİK VE GÜZELLER GÜZELİ EŞİ ZEYNEP MIZRAK

Yakışıklı ve başarılı oyuncu Atakan Çelik, Zeynep Mızrak'la evli. 4 yılı aşkındır evli olan Çelik, oldukça mutlu bir hayat sürüyor.

Eşiyle uzun yıllardır tanışan ve büyük bir aşkla evlenen Çelik, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ise ihmal etmiyor.

Oyuncunun eşini görenler hem çok güzel olduğuna hem de çok yakıştıklarına dair yorumlar yapıyor.