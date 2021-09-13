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    Çok Güzel Hareketler kadrosu yenilendi! 19 kişi ayrıldı, 20 kişi kaldı

    Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler'den 19 oyuncu ayrıldı. Böylece 39 kişiden oluşan ekip, 20 kişiye düştü. Alt yapı kavramının kalktığı yeni sezonda, herkes A takıma yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 11:51
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    Çok Güzel Hareketler kadrosu yenilendi! 19 kişi ayrıldı, 20 kişi kaldı

    Kanal D'nin 2019 yılından bu yana ekranda olan BKM Mutfak yapımı komedi programı Çok Güzel Hareketler, bu akşam 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu ise Eser Yenenler'in üstlendiği Çok Güzel Hareketler'in ekibinde büyük bir ayrılık yaşanıyor.

    Daha önce 9 kişi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla programdan ayrıldıklarını duyurmuştu. Ancak 2 sezondur ilgiyle takip edilen programın ekibinden 10 kişinin daha ayrıldığı öğrenildi.

    20 KİŞİYE DÜŞTÜLER

    Ekip 39 kişiden 20 kişiye düşünce, hem alt yapı hem de çoğunluğunu ekibe daha önce girenlerin oluşturduğu A takımda yaşanan gözle görülür bir eksiklik yaşandı.

    Hal böyle olunca alt yapı ifadesi ortadan kalktı ve herkes A takım oldu.

    Çok Güzel Hareketler kadrosu yenilendi! 19 kişi ayrıldı, 20 kişi kaldı #1

    ARİF VE HİLMİ DÖNECEK Mİ?

    Geçtiğimiz Mart ayında 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandığı öğrenilmişti.

    Sağlık durumu iyiye giden Arif Güloğlu'nun ve askerliğini tamamlayan Hilmi Deler'in yakın bir tarihte ekibe katılmaları bekleniyor.

    Çok Güzel Hareketler kadrosu yenilendi! 19 kişi ayrıldı, 20 kişi kaldı #2

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