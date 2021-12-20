Çok Güzel Hareketler'in iki yıldızı fena aşık oldu! ÇGHB setinden davul zurnalı düğüne...

Çok Güzel Hareketler'in iki yıldızı fena aşık oldu! ÇGHB setinden davul zurnalı düğüne...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bölümlerle ekrana gelen programdan, aşk çıktı. Yapımın iki ünlü ismi yaz aylarında, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yeni ve komik bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Keyifli anları seyircisiyle buluşturan programı, eski ÇGBH yıldızlarından birisi olan Eser Yenenler sunuyor.

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve Eser Yenenler'in sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, sadece bölümleri ile gündeme gelmiyor.

Programda geçtiğimiz sezon alt yapıda olan ancak şimdilerde ana kadroda yer alan iki ismin birbirine aşık olduğu ve evlendiği öğrenildi.

Çiftin yazın yapılan düğününü yine Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Emre Aslan, Youtube üzerinden yayınlandı.

ÇGHB'DEN AŞK ÇIKTI

Çok Güzel Hareketler Bunlar2ın yıldız ismi Oğuz Çelebi, sergilediği oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı ile de merak uyandırıyor.

Genç kızların beğendiği isimlerin başında yer alan genç oyuncu, aynı ekipte yer aldığı Selen Esen ile evlendi.

Çiftin sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlara beğeni yağarken, Emre Aslan'ın Youtube üzerinden yayınladığı video ise 1 milyon kişi tarafından izlendi.