Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Safa Sarı sessiz sedasız evlendi! Eşine bakın, güzelliğiyle büyülüyor

Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Safa Sarı sessiz sedasız evlendi! Eşine bakın, güzelliğiyle büyülüyor

Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızlarından Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşı ile dünya evine girdi. Ünlü oyuncu, nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Küçük Esnaf, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi başarılı yapımlarda rol alan Safa Sarı, uzun süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 adlı komedi programıyla izleyici karşısına çıkıyordu.

Geçtiğimiz hafta ekranlara veda eden Çok Güzel Hareketler 2 programında taklitleriyle öne çıkan Safa Sarı, damat oldu.

Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşı ile nikah masasına oturdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Safa Sarı, hem düğün öncesi hem de düğün sonrası çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımlarının ardından hayranları tebrik mesajları yağdırdı.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Nikah törenine ünlü oyuncunun ekip arkadaşları da katıldı. Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Ebru Yücel, mutlu çiftin imza attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Takipçileri, Safa Sarı'nın eşi Kübra Sarı'ya övgüler yağdırdı.