Çok şaşıracaksınız! Tarkan'a benzeyen popçu Emir'in son hali

Çıkış yaptığı ilk günden itibaren Tarkan'a benzerliği ile sektöre damga vuran popçu Emir'in son hali "hiç değişmemiş" dedirtti.

2009 yılında müzik dünyasına giriş yapan Emir, Megastar Tarkan'a benzerliği ile damga vurmuştu.

Emir’e önce sahibi olduğu Hitt Müzik’den yaklaşık 150 bin TL harcayarak ‘Ben Sen Olamam’ı çıkartan Tarkan, daha sonra albüme adını veren şarkının klibinde rol aldı.

2012 yılında ikinci albümü olan 'Ateşten Bi' Rüzgâr'ı çıkardı. Albümden "Sudan Sebep", "Veda Gecesi", "Makina" adlı şarkılara klipler çekti.

Tarkan’ın Emir’e bu kadar destek vermesi, “Gerçek bir star doğuyor” şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu. Ancak beklenen gerçekleşmedi.

Emir Cumhuriyet Bayramı’nda bir alışveriş merkezinin düzenlediği organizasyon dışında konser bile veremedi.

TARKAN'A BENZERLİĞİ DİLLERDEN DÜŞMEDİ

Tarkan’a hem fiziksel olarak hem de şarkı söyleme şekli ses rengi duruş, hal tavır, mimikleriyle benzetilen Emir, "Zaman zaman saçımı Tarkan gibi kestirdim ama kendimi ona benzetmek için özel bir şey yapmadım. Bu şekilde yapılan eleştirilerde başka niyetler olduğunu düşünüyor ve okumuyorum. Ben Tarkan’a hayrandım, o da bana destek oldu" ifadelerini kullandı.

42 yaşındaki şarkıcı, müzik çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Haziran 2021'de "Aklımı Oynatıcam" şarkısı ile dinleyicileri ile buluştu.

"GEÇÇEK" PAYLAŞIMI

Sosyal medyadan hayatına dair paylaşımlarına devam eden popçu, Tarkan'ın yeni single'ı "Geççek"i paylaşarak da destek verdi.

İşte Tarkan'a benzetilen popçu Emir'in son hali...