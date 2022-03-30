Çölün sıcağı Ebru Şallı'yı fena yaktı! Göğüslerini açıkta bırakan ve vücudunu saran taytıyla şov yaptı...

Çölün sıcağı Ebru Şallı'yı fena yaktı! Göğüslerini açıkta bırakan ve vücudunu saran taytıyla şov yaptı...

Eşi Uğur Akkuş ile Duabi'ye çıkarma yapan Ebru Şallı, göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Şallı'nın pozları ve kusursuz fiziği, "Yanıyorsun" yorumlarına neden oldu.

15 Ocak 1977 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ebru Şallı, yaptığı sporlarla adından söz ettiren bir isim oldu.

Harun Tan'la evlenen ve bu evlilikten 2004 yılında Beren, 2010 yılında da Pars adında iki oğlu dünyaya gelen Şallı, 17 Nisan 2020'de evlat acısı yaşadı.

Küçük oğlu Pars'ı lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Şallı, en büyük teselliyi eşi Uğur Akkuş'ta buldu.

2019 yılında Uğur Akkuş ile evlenen ve geçtiğimiz günlerde boşanacağı konuşulan Şallı, dedikodulara inat soluğu Dubai'de aldı.

Eşiyle birlikte Dubai'ye adeta çıkarma yapan Şallı, boşanma iddialarını gölgede bırakacak pozlar yayınladı.

Ebru Şallı'nın çöl üzerinde verdiği pozlar, hayranlarından hem beğeni hem de iltifat dolu yorumlar geldi.

EBRU ŞALLI'NIN ÇÖL SEFASI

Eşi Uğur Akkuş ile aşk tatiline çıkan Ebru Şallı, göreni kıskandıracak kareler paylaştı. Spor yaptığı için kusursuz bir fiziğe sahip olan Şallı, çölde verdiği cesur pozlarıyla herkesin beğenisini kazandı.

Şallı sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarına, "Çölde ayaklarım yerden kesildi" notunu düştü.

Şallı'ya yorum yapan hayranları ise "Bu ne güzellik" , "Kusursuzsun" , "Aman nazar değmesin" tarzında binlerce güzel yorum yaptı.

İŞTE O KARELER..