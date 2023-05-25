Gülcemal dizisinde Deva karakterine hayat veren Melis Sezen, sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çeken Melis Sezen, Instagram'ı salladı.
Paylaşımları ve pozlarıyla binlerde beğeni alan Sezen, kumsalda birbirinden güzel pozlara imza attı.
Melis Sezen yine çömeldi
Kumlara çömelen Melis Sezen, pozlarıyla dikkat çekti.
Fiziği ve güzelliğiyle beğeni toplayan Sezen, o kareleri takipçileriyle paylaştı.
25 yaşındaki Melis Sezen'i görenler beğenmeden geçemedi.