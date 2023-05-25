Çömelmeyi sevdi! Gülcemal'in Deva'sı Melis Sezen kumların üstünde...

Gülcemal dizisinde Deva karakterine hayat veren Melis Sezen, sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çeken Melis Sezen, Instagram'ı salladı.

Paylaşımları ve pozlarıyla binlerde beğeni alan Sezen, kumsalda birbirinden güzel pozlara imza attı.

Melis Sezen yine çömeldi

Kumlara çömelen Melis Sezen, pozlarıyla dikkat çekti.

Çömelmeyi sevdi! Gülcemal'in Deva'sı Melis Sezen kumların üstünde...

Fiziği ve güzelliğiyle beğeni toplayan Sezen, o kareleri takipçileriyle paylaştı.

Çömelmeyi sevdi! Gülcemal'in Deva'sı Melis Sezen kumların üstünde...

25 yaşındaki Melis Sezen'i görenler beğenmeden geçemedi.

Çömelmeyi sevdi! Gülcemal'in Deva'sı Melis Sezen kumların üstünde...