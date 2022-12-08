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    Çöp Adam 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Berrin, Tamer ve Peri'yi basıyor!

    Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'da heyecan giderek artıyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Berrin mahzeni bulacak mı? Oynat bakalım...
    • 08.12.2022 - 11:38
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    Çöp Adam 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Berrin, Tamer ve Peri'yi basıyor!

    Televizyon kanalları, yeni sezona birbirinden dikkat çeken yapımlarla gelmeye devam ediyor. Bu kanallardan biri de Çöp Adam adlı dizisini duyuran Star TV oldu.

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlanan dizisinin konusu heyecan yarattı.

    Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

    Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın son bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin 3. Bölüm tanıtımı ise büyük ilgi gördü.

    Yeni bölümde neler olacak?

    Çöp Adam'ın yeni bölümünde, Tamer'in hareketlerinden şüphelenen Berrin, onu takip ederken Tamer'in herkesten gizlediği mahzeni buldu.

    Çöp Adam 3. bölüm fragmanı İZLE

    Çöp Adam 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Berrin, Tamer ve Peri yi basıyor! #1


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