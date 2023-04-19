Cristiano Ronaldo’dan kalpleri ısıtan paylaşım! Minik kızını paylaştı, gören gözlerini alamadı "Maşallah" Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından kızıyla fotoğrafını yayınladı. Minik kızının doğum gününü kutlayan yıldız futbolcunun paylaşımına yorum ve beğeni yağıyor. Kızı güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. İşte Ronaldo'nun sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

Geçtiğimiz haftalarda Manchester United’dan Al Nassr’a transfer olan Cristiano Ronaldo, futbol kariyeri boyunca efsanelere imza attı, performansıyla adından söz ettirdi.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile mutlu birliktelik sürdürüyor.

İkilinin geçtiğimiz sene 18 Nisan ayında ikiz çocukları dünyaya gelmişti. Ancak çift, ikizlerden birini aynı gün kaybetmişti.

Oğlunu kaybettiğini ve üzüntüsünü sık sık dile getiren Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından kızını paylaştı.

Küçük kızı Bella, geçtiğimiz sene 18 Nisan tarihinde dünyaya gelmişti. İlk yaşını kutlayan Ronaldo’nun paylaşımı dikkat çekti.

Minik kızıyla karelerini yayınlayan Ronaldo’nun paylaşımın altına yazdığı not, büyük beğeni topladı. İşte Ronaldo’nun paylaşımı…

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 1 yaşına giren minik kızı Bella'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Ronaldo, paylaşımın altına "Hayatımın ilk yılı kutlu olsun aşkım. Baban seni çok seviyor." notunu yazdı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin minik kızları Bella'yı gören hayran kalıyor. Minik Bella, güzelliğiyle herkesi büyülüyor.