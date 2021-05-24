Çukur final mi yapıyor, ne zaman? Çukur hayranlarını üzen haber..

Çukur final mi yapıyor, ne zaman? Çukur hayranlarını üzen haber..

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un final yapacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Dizinin sıkı takipçileri, Çukur ne zaman final yapacak sorusuna yanıt arıyor. Peki Çukur ne zaman final yapıyor?

Dört sezon boyunca aksiyon dolu macerasını sürdüren Çukur dizisi, bu akşam nefes kesen 129. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Son bölümlerde birçok oyuncunun diziden ayrılması nedeniyle Çukur'un final yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. Dizinin ekranlara veda edeceği tarihin planlandığı gibi olduğu açıklandı.

Bunun üzerine uzun süredir ekran macerasına devam eden dizinin sıkı takipçileri, Çukur ne zaman final yapacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Çukur ne zaman final yapıyor? İşte Çukur'un final tarihi...

ÇUKUR DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, adım adım finale yaklaşıyor.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu ve senaryosu Gökhan Horzum tarafından kaleme alınan Çukur'da son 4 haftada; Kubilay Aka, Ece Yaşar, Genco Özak ve Kadir Çermik'in canlandırdığı karakterler tek tek yapıma veda etti.

Çukur'un 4. sezon 37. yeni bölüm fragmanında, 'Son 3 bölüm' ifadesi kullanıldı. Buna göre Çukur dizisi, 7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayımlanacak 131. bölümüyle 'büyük final' yaparak ekranlara veda edecek.