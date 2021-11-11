Çukur izleyicileri yakından tanır! O isim Üç Kuruş'a geliyor...

Çukur izleyicileri yakından tanır! O isim Üç Kuruş'a geliyor...

Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisi, heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkati çeken diziye, ünlü bir müzisyen konuk olacak.

İçerde bittikten sonra Çukur, Çukur bittikten sonra ise Show TV ekranlarında Üç Kuruş başladı.

Bu senenin en iddialı dizilerinden olan Üç Kuruş, yayınlanmaya başladığı günden itibaren gündemden düştü.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, konusu ve oyuncularıyla dikkati çekti.

Romanların hayatını anlatan, İçerde ve Çukur izleyicileri tarafından merakla beklenen dizi, seyircisine bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Daha önce birçok dizide rol alan ve son olarak Çukur'dan tanıdığımız ünlü bir isim, diziye konuk olmaya hazırlanıyor.

O İSİM ÜÇ KURUŞA GELİYOR

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi Üç Kuruş'a bir oyuncu daha katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; şimdilik bir sezon sürmesi planlanan diziye oyuncu kimliğiyle tanınan ünlü müzisyen Mazlum Çimen konuk olacak. Çimen, saz üstadını oynayacak.

Sinan Öztürk’ün yönettiği diziyi Murat Uyurkulak, Eser Akçilad ve Damla Serim kaleme alıyor.

Daha önce birçok projede yer alan Çimen, Çukur'un ise müziklerine imza attı. Çimen'in yer aldığı yapımlar şu şekilde;

Hababam Sınıfı

Güle Güle

Yahşi Batı

Umut

Elveda Rumeli

Anlat İstanbul (2004)

Şehmuz Gönlümdeki Köşk Olmasa (2002)

Ali Hoşçakal Yarın (1998)

Yusuf Arslan Şevkat Yerimdar (2017)