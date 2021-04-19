Her pazartesi akşamı Show TV ekranlarında yayımlanan Çukur dizisinin yeni bölümünde Genco Özak'ın canlandırdığı Kulkan Erdenet karakterinin öleceği iddia edildi. Peki, Çukur Kulkan Erdenet ölecek mi?

Her pazartesi Show TV ekranlarında yayımlanan ve dört sezon boyunca aksiyon dolu macerasını sürdüren Çukur dizisinde, finale doğru yaklaşırken bir veda daha yaşanacağı belirtildi.

Sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girmeyi başaran Çukur dizisinin yeni bölümünde, Genco Özak'ın hayat verdiği Kulkan Erdenet karakterinin öleceği iddia edildi.

Bu iddiaların ardından dizinin sıkı takipçileri, arama motorları üzerinden 'Kulkan Erdenet ölecek mi? Genco Özak Çukur'dan ayrılacak mı?' sorularını araştırmaya başladı.

Peki, Çukur Kulkan Erdenet ölecek mi? Genco Özak diziden ayrılacak mı? İşte, ayrıntılar...

KULKAN ERDENET ÖLECEK Mİ, GENCO ÖZAK DİZİDEN AYRILACAK MI?

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'da bu hafta bir veda daha yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, finale doğru yaklaşan Çukur dizisinde her hafta önemli bir karakterin öleceğini belirtti.

En son Ece Yaşar'ın veda ettiğini anımsatan Altuntaş, Genco Özak'ın oynadığı Kulkan Erdenet kararakterinin de öleceğini duyurdu

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Show TV'nin fenomen dizisi #Çukur finale doğru adım adım yaklaşıyor. Her hafta bir önemli karakterin öleceği diziye son olarak #EceYaşar veda etmişti. Dizide şimdi de #GencoÖzak'ın oynadığı Kulkan Erdenet ölecek."

Yamaç'ın eşi Efsun, Kulkan'ı yaşadığı zorlukların nedeni olarak görüyor. Bu nedenle Damla Sönmez'in canlandırdığı Efsun karakteri, Kulkan'ı vuracak.

GENCO ÖZAK KİMDİR?

1992 yılında İstanbul'da doğan Genco Özak, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı ''Çalgı Çengi'' sinema filminin yapım ekibinde görev alan Özak, son olarak ''Güvercin'' dizisinde Ökkeş karakterine hayat vermiştir. Genç oyuncu daha önce de ''Vatanım Sensin'' ve ''Söz'' gibi dizilerde oynamıştır.

Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda da yer almıştır.