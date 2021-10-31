Çukur'dan Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer! O isim dizinin havasını değiştirecek

Çukur'dan Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer! O isim dizinin havasını değiştirecek

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan izleyicisini sevindirecek bir transfer haberi geldi. Çukur dizisinde rol alan Ergün Metin, sevilen dizinin kadrosuna dahil oldu.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Tims&B imzalı Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla perşembe akşamlarına damga vuran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Melike İpek Yalova, Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın peş peşe vedalarıyla sarsılan dizinin hikayesi, İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş'ın kadroya katılması ile çok farklı bir noktaya gitti.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın paylaştığı, çekimleri Adana'da devam eden diziden izleyicisini sevindirecek bir haber geldi.

ÇUKUR'UN YILDIZI KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Latif karakterine hayat veren Ergün Metin, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği dizinin hikayesi yeni karakter ile daha da derinleşecek. Başarılı oyuncu Ergün Metin, dizide ''Vahap'' adlı bir karaktere hayat verecek.

Geçen sezon ''Alev Alev'' dizisinde rol alan Metin, dijital dizi ve film platfomru Netflix'te yayınlanan ''Pera Palas'' dizisinde de boy göstermişti.