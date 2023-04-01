Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan Şermin'i tesettürlü kareleriyle olay oldu! Gören dondu: "Ramazan yaramış" Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Şermin'e hayat veren Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde herkesin ilgisini çekmeye başladı. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'ye hayat veren Taşçıoğlu, tesettürlü kareleriyle görenleri hayrete düşürdü.

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova, 4 sezon sürdü.

Vahide Perçin, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş gibi isimlerin yer aldığı dizi, reyting rekorları kırdı.

Adana Çukurova'da çekimleri yapılan dizide yer alan Sibel Taşçıoğlu, Şermin Yaman karakterine hayat verdi.

28 Temmuz 1976 yılında Bursa'da dünyaya gelen oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda yer alan Taşçıoğlu; Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar dizilerinde boy gösterdi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Şermin'e hayat veren oyuncu, Kızılcık Şerbeti'ndeki Pembe karakteri ile ününe ün kattı.

Dizideki Pembe karakterine uygun olarak tesettür takan oyuncu, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki hayranları şaşırttı.

Fettan Şermin'in son hali

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu, oyunculuğu ile göz dolduruyor.

Son bölümlerde karakterinden dolayı hem alkış alan hem de tepki çeken oyuncunun Bir Zamanlar Çukurova'dan çıkması da herkesi şaşırttı.

Şermin karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu, rolü gereği tesettür takınca sosyal medyada gündem oldu. Başarılı ismin hayranları, kariyerinde giderek parlamasına sevindiklerini belirtti.