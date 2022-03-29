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Çukur'un Cumali'sinden eser kalmadı! Necip Memili yine imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı

Çukur'un Cumali'sinden eser kalmadı! Necip Memili yine imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı

Çukur dizisinde hayat verdiği Cumali Koçovalı karakteriyle özdeşleşen Necip Memili, sakal ve bıyıklarıyla dikkati çekmişti. Üç Kuruş dizisinin kadrosuna katılan Memili, yeni rolü için imaj değiştirdi.