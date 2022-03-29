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    Çukur'un Cumali'sinden eser kalmadı! Necip Memili yine imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı

    Çukur dizisinde hayat verdiği Cumali Koçovalı karakteriyle özdeşleşen Necip Memili, sakal ve bıyıklarıyla dikkati çekmişti. Üç Kuruş dizisinin kadrosuna katılan Memili, yeni rolü için imaj değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 11:49
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    Çukur'un Cumali'sinden eser kalmadı! Necip Memili yine imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı

    Geçtiğimiz yıl final yaparak ekranlara veda eden Çukur dizisinde rol alan Necip Memili, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.

    Necip Memili'nin hayat verdiği Cumali Koçovalı karakteri, dizinin hayranları tarafından oldukça sevilmişti.

    Cumali rolüyle özdeşleşen Memili, dizide sakalları ve bıyıkları ile dikkatleri üzerine çekmişti.

    Ünlü oyuncu, dizinin final yapmasının ardından Kanunsuz Topraklar dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

    Kanunsuz Topraklar için imaj değişikliğine giden oyuncu, bıyık ve sakallarına veda etmişti.

    ÜÇ KURUŞ İLE EKRANLARA DÖNDÜ

    Başarılı oyuncu Necip Memili, başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisiyle ekranlara döndü.

    Necip Memili, diziye Baybars'ın gizemli büyük oğlu Kılıç Hicaz karakteriyle dahil oldu.

    Çukur un Cumali sinden eser kalmadı! Necip Memili yine imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı #1

    YENİ İMAJI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

    Üç Kuruş dizisinin 28 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Necip Memili'nin imaj değiştirdiği görüldü.

    Memili'nin yeni imajını gören hayranları, hayrete düşerken ''Çukur'un Cumali'sinden eser kalmadı'' yorumları da gecikmedi.

    Çukur un Cumali sinden eser kalmadı! Necip Memili yine imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı #2

    Çukur un Cumali sinden eser kalmadı! Necip Memili yine imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı #3

    Çukur un Cumali sinden eser kalmadı! Necip Memili yine imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı #4


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