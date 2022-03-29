- Haberler
- Medya Haberleri
- Çukur'un Cumali'sinden eser kalmadı! Necip Memili yine imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı
Çukur'un Cumali'sinden eser kalmadı! Necip Memili yine imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı
- Haber Merkezi
- 29.03.2022 - 11:49
Geçtiğimiz yıl final yaparak ekranlara veda eden Çukur dizisinde rol alan Necip Memili, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.
Necip Memili'nin hayat verdiği Cumali Koçovalı karakteri, dizinin hayranları tarafından oldukça sevilmişti.
Cumali rolüyle özdeşleşen Memili, dizide sakalları ve bıyıkları ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Ünlü oyuncu, dizinin final yapmasının ardından Kanunsuz Topraklar dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı.
Kanunsuz Topraklar için imaj değişikliğine giden oyuncu, bıyık ve sakallarına veda etmişti.
ÜÇ KURUŞ İLE EKRANLARA DÖNDÜ
Başarılı oyuncu Necip Memili, başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisiyle ekranlara döndü.
Necip Memili, diziye Baybars'ın gizemli büyük oğlu Kılıç Hicaz karakteriyle dahil oldu.
YENİ İMAJI HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Üç Kuruş dizisinin 28 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Necip Memili'nin imaj değiştirdiği görüldü.
Memili'nin yeni imajını gören hayranları, hayrete düşerken ''Çukur'un Cumali'sinden eser kalmadı'' yorumları da gecikmedi.