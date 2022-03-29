Çukur'un Efsun Koçovalı'sı Aziz'in Dilruba'sı... Damla Sönmez ne altı ne üstü kapadı, açıldıkça açıldı!

Çukur'un Efsun Koçovalı'sı Aziz'in Dilruba'sı... Damla Sönmez ne altı ne üstü kapadı, açıldıkça açıldı!

Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez, özel bir çekim için kamera karşısına geçti. Verdiği cesur pozlarla güzelliğini sergileyen Sönmez, sosyal medyayı adeta yıktı.

O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, reytinglerdeki başarısını her geçen gün yükseltiyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas gibi isimlerin başrolünde yer alan Aziz dizisi, Cuma günlerine damga vuruyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gerçekleştirilen çekimler devam ederken, Damla Sönmez ise Dilruba karakterini canlandırıyor.

Bugüne kadar birçok projede yer alan ancak Çukur'da hayta verdiği Efsun Koçovalı karakteri ile zirveye ulaşan Sönmez, 3 Mayıs 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Sayısız proje ve ödüle layık görülen Damla Sönmez, sadece oyunculuğu ile değil güzelliği sayesinde de sıklıkla gündem oluyor.

Aziz dizisinde yer aldıktan sonra herkesin dikkatini yeniden çeken ünlü isim, "GARDIROP MAGAZİN" için kamera karşısına geçti.

Bu özel çekimde en güzel pozlarını veren Damla Sönmez, enerjisiyle sosyal medyayı yaktı geçti.

DAMLA SÖNMEZ RÜZGARI

Dergi çekimi için kamera karşısına geçen Damla Sönmez, siyah ve bol dekolteli elbisesiyle rüzgar gibi esti geçti.

Kusursuz fiziğini hayranlarına göstermeyi ihmal etmeyen Damla Sönmez için, sayısız iltifat geldi.

Hayat verdiği Dilruba karakteri çok sevilmiyor ancak Damla Sönmez'in sosyal medya üzerinden bir hayli sevildiği ortada..

Güzel isme yorum yapan hayranları, diğer oyuncuları kıskandıracak bir havası olduğunu belirtti. Sönmez bu kareleri dışında da çekimde ortaya çıkan birçok fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu.

İŞTE O KARELER