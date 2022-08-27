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    Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez tatil pozlarıyla yaktı geçti! 'Çok cesursun'

    35 yaşındaki ünlü oyuncu Damla Sönmez, sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti.Sönmez, bikinili pozlarıyla olay yarattı..
    • 27.08.2022 - 16:50
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    Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez tatil pozlarıyla yaktı geçti! 'Çok cesursun'

    Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteri ile ününü ün katan oyuncu Damla Sönmez şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

    Instagram hesabından bol bol tatil paylaşımı yapan ünlü oyuncu bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan Sönmez'in instagramda 1.9 milyon takipçisi bulunuyor.Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Damla Sönmez Çukur dizisinde oynadığı dönem oyunculuğu ile dikkat çekmişti.

    Bodrum'da yaz tatiline devam eden oyuncu her anını takipçileri ile paylaşıyor.Son olarak paylaştığı bikinili pozlar ile dikkatleri üzerine çeken Damla Sönmez'in tatil paylaşımlarını sizler için derledik.

    İşte Damla Sönmez'in son instagram paylaşımları..

    Çukur un Efsun u Damla Sönmez tatil pozlarıyla yaktı geçti! Çok cesursun #1

    Çukur un Efsun u Damla Sönmez tatil pozlarıyla yaktı geçti! Çok cesursun #2

    Çukur un Efsun u Damla Sönmez tatil pozlarıyla yaktı geçti! Çok cesursun #3

    Çukur un Efsun u Damla Sönmez tatil pozlarıyla yaktı geçti! Çok cesursun #4

    Çukur un Efsun u Damla Sönmez tatil pozlarıyla yaktı geçti! Çok cesursun #5

    Çukur un Efsun u Damla Sönmez tatil pozlarıyla yaktı geçti! Çok cesursun #6


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