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    Çukur'un Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdikten sonra durmuyor! Göğüs estetiği yaptırdı..

    Cİnsiyet değiştirme operasyonuyla adından söz ettiren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz şimdide göğüs estetiği yaptırdı.İşte sosyal medyadan paylaştığı o kareler..
    • 02.09.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 16:40
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    Çukur'un Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdikten sonra durmuyor! Göğüs estetiği yaptırdı..

    Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle ünlenen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirerek gündeme bomba gibi düşmüştü.

    Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini aldı.Meli Bendeli ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan oyuncu gündemden düşmüyor.

    Çukur un Timsah Celil i cinsiyet değiştirdikten sonra durmuyor! Göğüs estetiği yaptırdı.. #1

    Cinsiyet değiştirdikten sonra uzun süre sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu şimdi ise göğüs estetiği yaptırdı.Sosyal medyada gündem olan estetik ardından Meli Bendeli göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

    Meli Bendeli'nin instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuna beğeni ve yorum yağdı.İşte o kareler..

    Çukur un Timsah Celil i cinsiyet değiştirdikten sonra durmuyor! Göğüs estetiği yaptırdı.. #2

    Çukur un Timsah Celil i cinsiyet değiştirdikten sonra durmuyor! Göğüs estetiği yaptırdı.. #3


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