Çukur'un Timsah Celil'iydi! Trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz: Artık memelerim var

Çukur'da canlandırdığı Timsah Celil rolüyle ünlenen Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirdiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz gün objektiflere takılan Yılmaz, ''Değişim için ilk ameliyatımı oldum'' dedi.

Birçok tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol alan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, bir döneme damga vuran Çukur dizisinde hayat verdiği Timsah Celil karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Dizi bittikten sonra ekranlarda yer almayan Yılmaz, geçtiğimiz aylarda trans birey olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

İmaj değişikliğine giderek saçlarını uzatıp sakallarını kesen Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Snob Magazin'e konuşan 33 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce taşındığı Ankara'dan İstanbul'a estetik operasyon geçirmek için geldiğini söyledi.

''Artık memelerim var''

Değişim işin ilk ameliyatını olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz, göğüs, adem elması ve burun ameliyatı olduğunu söyledi.

Memleketi Ankara'ya taşınan ve iki aydır Ankara'da yaşadığını söyleyen Ahmet Melih Yılmaz, ''İki günlüğüne ameliyat için geldim. Artık memelerim var. Çalışıp kazandığımı ameliyatlara harcıyorum. Eğer zengin kocam olsaydı milletin gözüne sokar gösterirdim ama öyle bir kocam olmadığı için. Olur inşallah." diye konuştu.

''İsmimi değiştirmeyeceğim''

Ahmet Melih Yılmaz, ismini değiştirip değiştirmeyeceği sorularına ise ''Bu isimi oluşturmak için 32 yılımı harcadım. O yüzden travesti oldum diye adımı Ayla koymayacağım. Adım Melih olacak deli olacak.'' yanıtını verdi.

''Benim uyumluluğum bu kadar''

Yılmaz, ''Kimlikte renk değişimi olacak mı?'' sorusuna ise şöyle cevap verdi:

''Cinsiyet geçiş ameliyatı olmayınca size pembe cüzdanı vermiyorlar. Ben de öyle bir sürece girmeyeceğim. Benim uyumluluğum bu kadar çünkü ben bir travestiyim. Trans kadın değilim. O yüzden öyle bir dönüşüm olmayacak. Bana bu kadarı yetiyor.''