Çukur'un yerini Üç Kuruş alacak: İlk oyuncu Uraz Kaygılaroğlu mu?

Çukur'un yerini Üç Kuruş alacak: İlk oyuncu Uraz Kaygılaroğlu mu?

Çukur'un ardından başlayacak olan Üç Kuruş dizisinin ilk oyuncusunun Uraz Kaygılaroğlu olduğu haberi, medya gündemine bomba gibi düştü. Peki Üç Kuruş'un ilk oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu mu?

Dört sezon boyunca Show TV ekranlarında fırtınalar estiren ve aksiyon sahneleri ile izleyicinin aklında yer etmeyi başaran Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin finalinde, Üç Kuruş dizisinin tanıtımı yapılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Çukur hayranları başta olmak üzere seyirciler, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? sorularına yanıt ararken bir son dakika haberi, medya gündemine bomba gibi düştü.

Uraz Kaygılaroğlu'nun Çukur'un yerine gelmesi planlanan Üç Kuruş'ta yer alacağı iddia edildi. Bu haberin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun hayranları, Uraz Kaygılaroğlu Üç Kuruş dizisiyle anlaştı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Üç Kuruş'un ilk oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu mu? İşte detaylar...

URAZ KAYGILAROĞLU ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE Mİ?

Pazartesi akşamı 113. bölümüyle final yapan Çukur dizisinin ardından yerine getirilmesi planlanan ''Üç Kuruş'' adlı dizi için hazırlıklara başlandığı belirtilmişti.

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlaması beklenen ve yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstleneceği diziyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Üç Kuruş'un ilk oyuncusu belli oldu. Taner Ölmez'le görüşülen diziyle Uraz Kaygılaroğlu'nun el sıkıştığı ortaya çıktı.

Son olarak Sefirin Kızı'nda rol alan Kaygılaroğlu, bu yaz boyu Erşan Kuneri dizisinde de kamera karşısına geçecek.