Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli kararını verdi! Üç Kuruş'ta dengeleri altüst edecek

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli kararını verdi! Üç Kuruş'ta dengeleri altüst edecek

Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli'nin yeni sezondaki projesi merak ediliyordu. İddiaya göre İynemli, Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinden kendisine ikinci kez gelen teklifi kabul etti.

Dört sezon boyunca Show TV'de fırtınalar estiren ve aksiyon sahneleri ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, geçtiğimiz sezon final yaparak ekranlara veda etti.

Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç karakteriyle izleyenlerin gönlünü fetheden ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, dizinin final yapmasının ardından televizyona bir süre ara vereceğini ima eden açıklamalarda bulunmuştu.

Sezon başında Aras Bulut İynemli'nin, Çukur'un yapım şirketi Ay Yapım'ın yeni dizisi Üç Kuruş'ta yer alacağı belirtilmişti. Ancak oyuncu, başka bir film projesini kabul ettiğini açıklayarak diziden gelen teklifi reddetmişti.

Başarılı oyuncunun hayranları, Aras Bulut İynemli'nin yeni sezondaki projesini heyecanla beklerken gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

ÜÇ KURUŞ'TAN GELEN İKİNCİ TEKLİFİ KABUL ETTİ

İddiaya göre, Üç Kuruş'un hedeflenen reytinglere ulaşamaması üzerine harekete geçen Ay Yapım, Aras Bulut İynemli'ye ikinci kez teklif götürdü.

Sevilen oyuncu, bu kez kendisine gelen teklife sıcak baktı ve Show TV'nin pazartesi akşamları yayınladığı Üç Kuruş dizisinde oynamayı kabul etti.

CAN KARAKTERİYLE DAHİL OLACAK

Diziye Can karakteriyle dahil olacağı belirtilen Aras Bulut İynemli'nin, Aslıhan Malbora'nın hayat verdiği Leyla rolünün eski sevgilisi olarak izleyici karşısına çıkacağı öne sürüldü.

Dizinin 10. bölümünde kadroda yer alacağı söylenen İynemli'nin, 3 ya da 4 bölüm boyunca Üç Kuruş hayranlarının karşısında olacağı da konuşulanlar arasında.

Ancak Aras Bulut İynemli ve Ay Yapım'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.