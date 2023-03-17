Cuma dizileri! 17 Mart 2023 TV yayın akışları...

Medya sektöründe her gün yeni bir heyecan, yeni bir aksiyon var...

Cuma günlerini televizyon karşısında geçirecek olanlar, yayınlanacak dizi, film ve programlara göz atıyor.

17 Mart 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Mekanik 2: Suikast, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını,Tomris, Iron Man ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

Kanal D yayın akışı

08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Mekanik 2:Suikast (Yabancı Sinema)

21:45 Melekler ve Şeytanlar (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Ego

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)

22:30 Orta Sayfa

TRT 1 yayın akışı

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Adını Sen Koy

14:20 Seksenler

16:50 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:15 İddiaların Aksine

20:00 Tomris (Yabancı Sinema)

23:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

00:45 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular