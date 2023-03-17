Cuma dizileri! 17 Mart 2023 TV yayın akışları...

Medya sektöründe her gün yeni bir heyecan, yeni bir aksiyon var...
Cuma günlerini televizyon karşısında geçirecek olanlar, yayınlanacak dizi, film ve programlara göz atıyor.
17 Mart 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Mekanik 2: Suikast, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını,Tomris, Iron Man ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
Kanal D yayın akışı
08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Mekanik 2:Suikast (Yabancı Sinema)
21:45 Melekler ve Şeytanlar (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Ego
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)
22:30 Orta Sayfa
TRT 1 yayın akışı
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Adını Sen Koy
14:20 Seksenler
16:50 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:15 İddiaların Aksine
20:00 Tomris (Yabancı Sinema)
23:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
00:45 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular