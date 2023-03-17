Cuma dizileri! 17 Mart 2023 TV yayın akışları... Haftanın son iş gününde medya dünyasında birçok yapım ekranlara gelecek. Kumandayı eline alanlar kanal kanala gezerken neler var neler yok merak ediyor. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? İşte 17 Mart Cuma 2023 TV yayın akışları...

Medya sektöründe her gün yeni bir heyecan, yeni bir aksiyon var... Cuma günlerini televizyon karşısında geçirecek olanlar, yayınlanacak dizi, film ve programlara göz atıyor. 17 Mart 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Mekanik 2: Suikast, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını,Tomris, Iron Man ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları... ATV yayın akışı 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Ateş Kuşları Kanal D yayın akışı 08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Hayat Şarkısı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Mekanik 2:Suikast (Yabancı Sinema) 21:45 Melekler ve Şeytanlar (Yabancı Sinema) Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Yalı Çapkını Fox TV yayın akışı 10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün 12:45 En Hamarat Benim 15:45 Ego 18:00 Yalnız Kalpler 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Iron Man (Yabancı Sinema) 22:30 Orta Sayfa TRT 1 yayın akışı 08:40 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:10 Adını Sen Koy 14:20 Seksenler 16:50 Yunus Emre 19:00 Ana Haber 19:15 İddiaların Aksine 20:00 Tomris (Yabancı Sinema) 23:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 22:15 Tuzak 00:45 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular