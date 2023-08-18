Cuma dizileri! 18 Ağustos 2023 TV'de neler var? Yayın akışları belli oldu! Cuma günü hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak merak edenler için, yayın akışları haberimizde...

ensonhaber.com Televizyon ekranlarında cuma akşamı yine aksiyon, dram ve heyecan dolu... Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Aldatmak 17:00 Yerli Sinema Sağ Salim 2 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Yabancı Sinema Canavar Avcısı 22:10 Yerli Sinema Baba Parası Kanal D yayın akışı 09:15 Yaprak Dökümü 11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Yabancı Sinema Demir Maske Star TV yayın akışı 09:00 Kiralık Aşk 10:45 Çöp Adam 13:15 Yalı Çapkını 16:00 Ömer 19:00 Star Ana Haber 20:00 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Sen Çal Kapımı 13:00 En Güzel Dönüşüm 14:30 Eşim Benzerim Yok 17:30 Aşk Mantık İntikam 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Kısmet TRT 1 yayın akışı 08:55 Kalk Gidelim 12:00 Şehirden Uzakta 13:15 Seksenler 16:00 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Hayatımın Neşesi Show TV yayın akışı 07:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:30 Aile 15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı 18:25 Show Ana Haber 20:00 Yerli Sinema En Büyük Şaban 22:15 Yabancı Sinema Kurtarıcı 23:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban TV8 yayın akışı 08:30 Kırmızı Oda 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 İşte Gelin İşte Kaynana 20:00 MasterChef Türkiye All Star