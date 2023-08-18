Cuma dizileri! 18 Ağustos 2023 TV'de neler var? Yayın akışları belli oldu!

Televizyon ekranlarında cuma akşamı yine aksiyon, dram ve heyecan dolu...
Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.
Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Yerli Sinema Sağ Salim 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Canavar Avcısı
22:10 Yerli Sinema Baba Parası
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Demir Maske
Star TV yayın akışı
09:00 Kiralık Aşk
10:45 Çöp Adam
13:15 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
TRT 1 yayın akışı
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:00 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
Show TV yayın akışı
07:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema En Büyük Şaban
22:15 Yabancı Sinema Kurtarıcı
23:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban
TV8 yayın akışı
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star