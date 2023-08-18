Cuma dizileri! 18 Ağustos 2023 TV'de neler var? Yayın akışları belli oldu!
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Televizyon ekranlarında cuma akşamı yine aksiyon, dram ve heyecan dolu...

Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.

Peki, bu akşam hangi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Yerli Sinema Sağ Salim 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Canavar Avcısı

22:10 Yerli Sinema Baba Parası

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Demir Maske

Star TV yayın akışı

09:00 Kiralık Aşk

10:45 Çöp Adam

13:15 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

TRT 1 yayın akışı

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

Show TV yayın akışı

07:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema En Büyük Şaban

22:15 Yabancı Sinema Kurtarıcı

23:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban

TV8 yayın akışı

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star