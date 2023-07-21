Cuma dizileri! 21 Temmuz 2023 TV'de neler var? İşte yayın akışları

Haftanın yorgunluğu, TV karşısında atılacak...

Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Cuma akşamı Çöpçüler Kralı, Cengizhan Destanı, Kısmet, Üvey Anne, Yalı Çapkını, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bu akşam hangi saat kaçta yayınlanacak? 21 Temmuz Cuma TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

23:15 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Ya Çok Seversen

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

09:00 Aramızda Kalsın

11:30 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

10:00 Kısmet

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:30 Yaz Şarkısı

TRT 1 yayın akışı

09:10 Kendi Düşen Ağlamaz

11:40 Şehirden Uzakta

13:00 Seksenler

15:50 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

Show TV yayın akışı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)

21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star