Cuma dizileri! 21 Temmuz 2023 TV'de neler var? İşte yayın akışları Cuma günü ekranlarda birbirinden farklı yapımlar yayında olacak. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 21 Temmuz 2023 TV yayın akışları...

Haftanın yorgunluğu, TV karşısında atılacak... Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Cuma akşamı Çöpçüler Kralı, Cengizhan Destanı, Kısmet, Üvey Anne, Yalı Çapkını, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? 21 Temmuz Cuma TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Aldatmak 17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema) 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Üvey Anne 23:15 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema) Kanal D yayın akışı 07:45 Afili Aşk 09:15 Yaprak Dökümü 11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Ya Çok Seversen 16:00 Aşk-ı Memnu 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema) Star TV yayın akışı 09:00 Aramızda Kalsın 11:30 Erkenci Kuş 14:00 Kiralık Aşk 16:00 Sefirin Kızı 19:00 Star Haber 20:00 Yalı Çapkını 23:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema) Fox TV yayın akışı 10:00 Kısmet 13:00 En Güzel Dönüşüm 14:30 Aşk Mantık İntikam 16:00 Eşim Benzerim Yok 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Kısmet 23:30 Yaz Şarkısı TRT 1 yayın akışı 09:10 Kendi Düşen Ağlamaz 11:40 Şehirden Uzakta 13:00 Seksenler 15:50 Benim Güzel Ailem 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Hayatımın Neşesi Show TV yayın akışı 09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:45 Kızılcık Şerbeti 15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı 18:25 Show Ana Haber 20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema) 21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema) TV8 yayın akışı 08:30 Kırmızı Oda 11:15 MasterChef Türkiye All Star 15:00 Canım Annem 16:00 İşte Gelin İşte Kaynana 20:00 MasterChef Türkiye All Star