Cuma dizileri! 21 Temmuz 2023 TV'de neler var? İşte yayın akışları

Haftanın yorgunluğu, TV karşısında atılacak...
Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.
Cuma akşamı Çöpçüler Kralı, Cengizhan Destanı, Kısmet, Üvey Anne, Yalı Çapkını, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? 21 Temmuz Cuma TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
23:15 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Ya Çok Seversen
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
09:00 Aramızda Kalsın
11:30 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
10:00 Kısmet
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:30 Yaz Şarkısı
TRT 1 yayın akışı
09:10 Kendi Düşen Ağlamaz
11:40 Şehirden Uzakta
13:00 Seksenler
15:50 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
Show TV yayın akışı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star