- Haberler
- Medya Haberleri
- Cuma dizileri! 25 Kasım 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Cuma dizileri! 25 Kasım 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 25.11.2022 - 08:47
Bugün hangi dizi var sorusu, tv yayın akışlarıyla yanıt buluyor.
Bu akşam yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
25 Kasım Cuma Kanal D’de Örümcek Adam, Fox TV’de İyilik, TRT1’de Kasaba Doktoru, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV’de Yalı Çapkını, ATV’de Yalnız Kurt isimli dizilerin yeni bölümleri ekranlarda olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 25 Kasım 2022 Cuma TV yayın akışı...
25 Kasım TV yayın akışı 2022
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Örümcek Adam
Star TV yayın akışı
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak ile Fidan
18.15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Darmaduman
19:00 FOX Ana Haber
20:00 İyilik
TRT 1 yayın akışı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Galler-İran"
15.00 Kupa Günlüğü
16.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Katar-Senegal"
18.00 Ana Haber
18.55 İddiaların Aksine
19.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Ekvador"
21.00 Kupa Saati
22.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Amerika"
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:30 Yazgı
12:45 Canım Annem
13:30 Kadere Karşı
14:15 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye