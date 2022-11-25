Cuma dizileri! 25 Kasım 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon izleyicileri bugün ekranlarda hangi dizi ve programlar yayınlanacak merak ediyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 25 Kasım 2022 Cuma TV yayın akışı…

Bugün hangi dizi var sorusu, tv yayın akışlarıyla yanıt buluyor.

Bu akşam yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

25 Kasım Cuma Kanal D’de Örümcek Adam, Fox TV’de İyilik, TRT1’de Kasaba Doktoru, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV’de Yalı Çapkını, ATV’de Yalnız Kurt isimli dizilerin yeni bölümleri ekranlarda olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 25 Kasım 2022 Cuma TV yayın akışı...

25 Kasım TV yayın akışı 2022

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Örümcek Adam

Star TV yayın akışı

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

18.15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Darmaduman

19:00 FOX Ana Haber

20:00 İyilik

TRT 1 yayın akışı

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Galler-İran"

15.00 Kupa Günlüğü

16.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Katar-Senegal"

18.00 Ana Haber

18.55 İddiaların Aksine

19.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Ekvador"

21.00 Kupa Saati

22.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Amerika"

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:30 Yazgı

12:45 Canım Annem

13:30 Kadere Karşı

14:15 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye