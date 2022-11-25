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    Cuma dizileri! 25 Kasım 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon izleyicileri bugün ekranlarda hangi dizi ve programlar yayınlanacak merak ediyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 25 Kasım 2022 Cuma TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 08:47
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    Cuma dizileri! 25 Kasım 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Bugün hangi dizi var sorusu, tv yayın akışlarıyla yanıt buluyor.

    Bu akşam yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

    25 Kasım Cuma Kanal D’de Örümcek Adam, Fox TV’de İyilik, TRT1’de Kasaba Doktoru, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV’de Yalı Çapkını, ATV’de Yalnız Kurt isimli dizilerin yeni bölümleri ekranlarda olacak.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 25 Kasım 2022 Cuma TV yayın akışı...

    25 Kasım TV yayın akışı 2022

    Cuma dizileri! 25 Kasım 2022 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Bir Zamanlar Çukurova
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da
    18:40 ATV Ana Haber
    20:00 Yalnız Kurt

     

    Kanal D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    11:00 Hicran
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Örümcek Adam

    Star TV yayın akışı

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Toprak ile Fidan
    18.15 Star Haber
    19:00 Toprak ile Fidan
    20:00 Yalı Çapkını

    Fox TV yayın akışı

    08:00 Çalar Saat
    10:00 Ekonomi Arası
    10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:45 Darmaduman
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 İyilik

    TRT 1 yayın akışı

    10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Galler-İran"
    15.00 Kupa Günlüğü
    16.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Katar-Senegal"
    18.00 Ana Haber
    18.55 İddiaların Aksine
    19.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Ekvador"
    21.00 Kupa Saati
    22.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Amerika"

    Show TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti

    TV8 yayın akışı

    08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:30 Yazgı
    12:45 Canım Annem
    13:30 Kadere Karşı
    14:15 Doya Doya Moda
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
    20:00 Masterchef Türkiye


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