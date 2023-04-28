Cuma dizileri! 28 Nisan 2023 TV yayın akışları

Cuma gün boyunca ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak.

Bu akşam Kızılcık Şerbeti, Maymunlar Cehennemi: Savaş, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Survivor 2023, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Thor programları ekrana gelecek.

Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)

22:45 Yıldız De Bana

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Gülcemal

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Thor (Yabancı Sinema)

22:30 Orta Sayfa

TRT 1 yayın akışı

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Kalk Gidelim

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023