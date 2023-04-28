Cuma dizileri! 28 Nisan 2023 TV yayın akışları Cuma günü ekranlarda birbirinden farklı yapımlar olacak. Merakla beklenen Kızılcık Şerbeti de yeni bölümüyle yayınlanıyor. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 28 Nisan 2023 TV yayın akışları...

Cuma gün boyunca TV ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak. Bu akşam Kızılcık Şerbeti, Maymunlar Cehennemi: Savaş, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Survivor 2023, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Thor programları ekrana gelecek. Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Ateş Kuşları Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema) 22:45 Yıldız De Bana Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Yalı Çapkını 20:00 Yalı Çapkını Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Gülcemal 12:15 Yalnız Kalpler 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Tetikçinin Oğlu 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Thor (Yabancı Sinema) 22:30 Orta Sayfa TRT 1 yayın akışı 08:40 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:10 Kalk Gidelim 16:30 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Kızılcık Şerbeti 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023