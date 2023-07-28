Cuma günü TV'de neler var? İşte 28 Temmuz 2023 yayın akışları

Sıcak havalar nedeniyle eve kapanan vatandaşlar, TV karşısına seriliyor.

Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Cuma akşamı Kapıcılar Kralı, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu, Creed 2: Efsane Yükseliyor, Düğün Dernek, Kısmet, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star programları yayınlanacak.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? 28 Temmuz Cuma TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

10:00 Kardeşlerim

13:00 Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)

22:30 Skyfall (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Ya Çok Seversen

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

09:00 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)

22:15 Mutluluk Zamanı (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Kısmet

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

TRT 1 yayın akışı

09:10 Kalk Gidelim

12:00 Mah-ı Muharrem’de Mersiyeler

13:00 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

Show TV yayın akışı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)

22:00 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star