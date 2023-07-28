Cuma günü TV'de neler var? İşte 28 Temmuz 2023 yayın akışları Cuma günü ekranlarda birbirinden farklı yapımlar yayında olacak. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 28 Temmuz 2023 TV yayın akışları...

Sıcak havalar nedeniyle eve kapanan vatandaşlar, TV karşısına seriliyor. Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Cuma akşamı Kapıcılar Kralı, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu, Creed 2: Efsane Yükseliyor, Düğün Dernek, Kısmet, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star programları yayınlanacak. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? 28 Temmuz Cuma TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Aldatmak 17:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema) 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema) 22:30 Skyfall (Yabancı Sinema) Kanal D yayın akışı 09:15 Yaprak Dökümü 11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Ya Çok Seversen 16:00 Aşk-ı Memnu 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema) Star TV yayın akışı 09:00 Aramızda Kalsın 12:00 Erkenci Kuş 14:00 Kiralık Aşk 16:00 Sefirin Kızı 19:00 Star Haber 20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema) 22:15 Mutluluk Zamanı (Yerli Sinema) Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat Hafta sonu 10:00 Kısmet 13:00 En Güzel Dönüşüm 14:30 Aşk Mantık İntikam 16:00 Eşim Benzerim Yok 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Kısmet TRT 1 yayın akışı 09:10 Kalk Gidelim 12:00 Mah-ı Muharrem’de Mersiyeler 13:00 Seksenler 16:10 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Hayatımın Neşesi Show TV yayın akışı 09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:45 Kızılcık Şerbeti 15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı 18:25 Show Ana Haber 20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema) 22:00 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema) TV8 yayın akışı 07:15 8’de Sağlık 08:30 Kırmızı Oda 11:15 MasterChef Türkiye All Star 15:00 Canım Annem 16:00 İşte Gelin İşte Kaynana 20:00 MasterChef Türkiye All Star