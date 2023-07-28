Cuma günü TV'de neler var? İşte 28 Temmuz 2023 yayın akışları

Sıcak havalar nedeniyle eve kapanan vatandaşlar, TV karşısına seriliyor.
Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.
Cuma akşamı Kapıcılar Kralı, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu, Creed 2: Efsane Yükseliyor, Düğün Dernek, Kısmet, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star programları yayınlanacak.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? 28 Temmuz Cuma TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)
22:30 Skyfall (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Ya Çok Seversen
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
09:00 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
22:15 Mutluluk Zamanı (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Kısmet
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
TRT 1 yayın akışı
09:10 Kalk Gidelim
12:00 Mah-ı Muharrem’de Mersiyeler
13:00 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
Show TV yayın akışı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
22:00 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star