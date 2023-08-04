Cuma günü TV'de neler var? İşte 4 Ağustos 2023 yayın akışları

En sıcak günleri yaşayan vatandaşlar, evlerden dışarı adım atmıyor.
Evde vakit geçirmek için ise televizyon izleniyor.
Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.
Cuma akşamı Şaban Oğlu Şaban, Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün, Tomb Raider, Kısmet, Düğün Dernek 2: Sünnet, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star programları yayınlanacak.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Tom Raider (Yabancı Sinema)
22:30 Spectre (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (Yabancı Sinema)
22:15 Ejderha Askerler (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
09:00 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:45 Ruhun Duymaz
TRT 1 yayın akışı
09:10 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:20 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
Show TV yayın akışı
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)
22:00 22 Mil (Yabancı Sinema)
23:45 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star