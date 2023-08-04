Cuma günü TV'de neler var? İşte 4 Ağustos 2023 yayın akışları Cuma günü her kanalda farklı bir yapım izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 4 Ağustos 2023 TV yayın akışları...

En sıcak günleri yaşayan vatandaşlar, evlerden dışarı adım atmıyor. Evde vakit geçirmek için ise televizyon izleniyor. Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Cuma akşamı Şaban Oğlu Şaban, Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün, Tomb Raider, Kısmet, Düğün Dernek 2: Sünnet, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star programları yayınlanacak. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Aldatmak 17:00 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet (Yerli Sinema) 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Tom Raider (Yabancı Sinema) 22:30 Spectre (Yabancı Sinema) Kanal D yayın akışı 07:45 Afili Aşk 09:15 Yaprak Dökümü 11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (Yabancı Sinema) 22:15 Ejderha Askerler (Yabancı Sinema) Star TV yayın akışı 09:00 Aramızda Kalsın 12:00 Erkenci Kuş 14:00 Kiralık Aşk 16:00 Sefirin Kızı 19:00 Star Haber 20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema) Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat Hafta sonu 10:00 Sen Çal Kapımı 13:00 En Güzel Dönüşüm 14:30 Eşim Benzerim Yok 17:30 Aşk Mantık İntikam 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Kısmet 23:45 Ruhun Duymaz TRT 1 yayın akışı 09:10 Kalk Gidelim 12:00 Şehirden Uzakta 13:20 Seksenler 16:10 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Hayatımın Neşesi Show TV yayın akışı 07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı 09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:45 Aile 15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı 18:25 Show Ana Haber 20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema) 22:00 22 Mil (Yabancı Sinema) 23:45 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema) TV8 yayın akışı 07:15 8’de Sağlık 08:30 Kırmızı Oda 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 İşte Gelin İşte Kaynana 20:00 MasterChef Türkiye All Star