Cuma günü TV'de neler var? İşte 4 Ağustos 2023 yayın akışları

En sıcak günleri yaşayan vatandaşlar, evlerden dışarı adım atmıyor.

Evde vakit geçirmek için ise televizyon izleniyor.

Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Cuma akşamı Şaban Oğlu Şaban, Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün, Tomb Raider, Kısmet, Düğün Dernek 2: Sünnet, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star programları yayınlanacak.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Tom Raider (Yabancı Sinema)

22:30 Spectre (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (Yabancı Sinema)

22:15 Ejderha Askerler (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

09:00 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:45 Ruhun Duymaz

TRT 1 yayın akışı

09:10 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:20 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

Show TV yayın akışı

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)

22:00 22 Mil (Yabancı Sinema)

23:45 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star