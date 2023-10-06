Cuma günü TV'de neler var? İşte 6 Ekim 2023 yayın akışları! TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star...

Haftanın son iş gününün ardından TV keyfi yapacak olanlar, kanallar arasında geziniyor.
Cuma denilince bu sezonda Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti akıllara geliyor.
Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.
İşte 6 Ekim 2023 Cuma TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Vikingler: Büyük Macera
16:00 Güzel Köylü
18.15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Kirli Sepeti
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Kader Bağları
TRT 1 yayın akışı
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:15 Kendi Düşen Ağlamaz
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07.15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Masterchef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye All Star