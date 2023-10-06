Cuma günü TV'de neler var? İşte 6 Ekim 2023 yayın akışları! TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star...
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Haftanın son iş gününün ardından TV keyfi yapacak olanlar, kanallar arasında geziniyor.

Cuma denilince bu sezonda Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti akıllara geliyor.

Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.

İşte 6 Ekim 2023 Cuma TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Vikingler: Büyük Macera

16:00 Güzel Köylü

18.15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Kirli Sepeti

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kader Bağları

TRT 1 yayın akışı

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:15 Kendi Düşen Ağlamaz

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07.15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Masterchef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye All Star