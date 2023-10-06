Cuma günü TV'de neler var? İşte 6 Ekim 2023 yayın akışları! TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star... Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'nin kıyasıya yarıştığı cuma günü, birçok yapım da yayında olacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 6 Ekim 2023 Cuma TV yayın akışları...

ensonhaber.com Haftanın son iş gününün ardından TV keyfi yapacak olanlar, kanallar arasında geziniyor. Cuma denilince bu sezonda Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti akıllara geliyor. Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik. İşte 6 Ekim 2023 Cuma TV yayın akışları... ATV yayın akışı 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Ateş Kuşları Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar Star TV yayın akışı 07:00 Kiralık Aşk 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:30 Vikingler: Büyük Macera 16:00 Güzel Köylü 18.15 Star Haber 19:00 Yalı Çapkını Fox TV yayın akışı 07:45 Çalar Saat 10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:00 En Hamarat Benim 15:00 Bu Tabak Kimin? 17:30 Kirli Sepeti 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20:00 Kader Bağları TRT 1 yayın akışı 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 16:10 Diriliş "Ertuğrul" 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Sen Türkülerini Söyle 00:15 Kendi Düşen Ağlamaz Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı 12:15 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti TV8 yayın akışı 07.15 8'de Sağlık 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 Masterchef Türkiye All Star 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Masterchef Türkiye All Star