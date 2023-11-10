Cuma yapımları! İşte 10 Kasım 2023 yayın akışları: TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star...

Haftanın son iş gününün yorgunluğu, TV karşısına çıkıyor.
Eline kumandayı alıp keyif yapacak olanlar, kanallar arasında geziniyor.
Cuma denilince bu sezonda Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti akıllara geliyor.
Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.
İşte 10 Kasım TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kirli Sepeti
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
22:30 Hudutsuz Sevda
TRT 1 yayın akışı
08:45 Anıtkabir’den Naklen Yayın
09:15 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:55 Diriliş Ertuğrul
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mahsusa
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman İle Kafamdaki Sorular