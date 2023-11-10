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Cuma yapımları! İşte 10 Kasım 2023 yayın akışları: TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star...

Cuma yapımları! İşte 10 Kasım 2023 yayın akışları: TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star... Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'li cuma günü, birçok yapım da yayında olacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 10 Kasım 2023 Cuma TV yayın akışları...