Cuma yapımları! İşte 10 Kasım 2023 yayın akışları: TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star...
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Haftanın son iş gününün yorgunluğu, TV karşısına çıkıyor.

Eline kumandayı alıp keyif yapacak olanlar, kanallar arasında geziniyor.

Cuma denilince bu sezonda Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti akıllara geliyor.

Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.

İşte 10 Kasım TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kirli Sepeti

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

22:30 Hudutsuz Sevda

TRT 1 yayın akışı

08:45 Anıtkabir’den Naklen Yayın

09:15 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:55 Diriliş Ertuğrul

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahsusa

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman İle Kafamdaki Sorular