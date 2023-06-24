CUMARTESİ KEYFİ: TV'de bugün neler var? İşte 24 Haziran 2023 yayın akışları

24 Haziran Cumartesi 2023 yine birçok sevilen yapım izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.
Bu cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Vahşetin Çığlığı, Çok Güzel Hareketler 2, Yalı Çapkını, Gönül Dağı, Taçsız Prenses ve MasterChef Türkiye All Star
İzleyiciler ise yayın akışlarına göz atıyor.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Akıncı
11:00 Doğaya Karşı: Serengeti (Yabancı Sinema)
12:45 Üvey Anne
15:55 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Hep Yek 2 (Yerli Sinema)
16:15 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Yüce Thor (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:00 Kamera Arkası
13:00 Kısmet
15:30 Yasak Elma
16:30 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
TRT 1 yayın akışı
07:10 Ege’nin Hamsisi
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:15 Tek Yürek 04.17
12:00 Benim Güzel Ailem
15:00 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Show TV yayın akışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Maviye Sürgün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye All Star
14:45 Güzel İkili (Yerli Sinema)
17:30 Kasabadaki Yabancı (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star