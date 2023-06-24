CUMARTESİ KEYFİ: TV'de bugün neler var? İşte 24 Haziran 2023 yayın akışları Cumartesi günü yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Peki, bugün hangi dizi/film/yarışma var? İşte 24 Haziran 2023 ATV, Kanal D, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, ve TRT 1 yayın akışları...

24 Haziran Cumartesi 2023 yine birçok sevilen yapım izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.

Bu cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Vahşetin Çığlığı, Çok Güzel Hareketler 2, Yalı Çapkını, Gönül Dağı, Taçsız Prenses ve MasterChef Türkiye All Star

İzleyiciler ise yayın akışlarına göz atıyor.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:20 Akıncı

11:00 Doğaya Karşı: Serengeti (Yabancı Sinema)

12:45 Üvey Anne

15:55 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Hep Yek 2 (Yerli Sinema)

16:15 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Yüce Thor (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:00 Kamera Arkası

13:00 Kısmet

15:30 Yasak Elma

16:30 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses

TRT 1 yayın akışı

07:10 Ege’nin Hamsisi

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:15 Tek Yürek 04.17

12:00 Benim Güzel Ailem

15:00 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

Show TV yayın akışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Maviye Sürgün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye All Star

14:45 Güzel İkili (Yerli Sinema)

17:30 Kasabadaki Yabancı (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star