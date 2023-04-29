Cumhur İttifakı'nın destekleyen Begüm Polat'tan bomba klip! Seçim pusulasına soğan bastırdı, gören... Cumhur İttifakı'nı desteklediğini söylediğini söyleyen Begüm Polat, yeni bir klip çekti. Klipte güzelliği ile dikkati çeken Polat, seçim pusulasına ise soğan bastırdı. Klibe sosyal medya üzerinden olumlu ve olumsuz binlerce yorum yağdı.

Cumhur İttfakı'nı destekleyen Begüm Polat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkati çekiyor.

Twitter'ı aktif kullanan Begüm Polat, seçim öncesi yeni bir klip çekti ve bu klibiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi bir kez daha başardı.

Polat'ın klibinde seçim pusulası koyduğu görüldü. Ayrıca Polat, giydiği kıyafetle de beğenildi.

Pusulaya soğan koydu

Begüm Polat'ın seçim pusulasına soğan koydurduğu anlar görüldü. Yeşil tonlarda bir kıyafet tercih eden Polat, "Benim oyum soğana göre verilmeyecek kadar değerli." ifadelerini kullandı.

İşte o klip