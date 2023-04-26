Cumhurbaşkanı Erdoğan hastalandı mı, neyi var? Sağlık durumu açıklandı... Dün akşam canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları da iptal edildi. Tüm Türkiye, Erdoğan'ın sağlık durumunu merak ediyor. Peki, Erdoğan hasta mı oldu, neyi var? İşte sağlık durumuna ilişkin son açıklama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecinde yoğun bir tempoda...

Seçime günler kala peş peşe açılışlar ve konuşmalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam canlı yayına konuk oldu.

Program esnasında rahatsızlanan Erdoğan, başta sevenleri olmak üzere tüm Türkiye'yi endişelendirdi.

Yayın devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süreli rahatsızlığıyla ilgili öncelikle kendisinden "iyiyim" açıklaması geldi.

Bugün ise 1 günlük istirahate çekildiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığı ve sağlık durumu, milyonların merak konusu oldu. Peki, Erdoğan hasta mı, neyi var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? İşte son durum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastalandı mı?

Erdoğan, "Dün, bugün yoğun çalışma vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Ama söz verdik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun. Rabbim muhafaza eylesin" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Cumhurbaşkanı seçim yoğunluğundan dolayı mide rahatsızlığı geçirdi. Bugün programlara kaldığı yerden devam edecek. Gayet sağlıklı. Akşamdan bir şey kalmadı gibi. Programlar devam edecek" diye konuştu.

Erdoğan'ın sağlık durumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doktorlarının tavsiyesi üzerine 1 günlük istirahate çekildiğini duyurdu.

Erdoğan, yarından itibaren seçim mesaisine devam edecek.