Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting stili beğenildi! Sosyal medya "Maşallah" diyor... Büyük İstanbul Mitingi için Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sevenlerine seslendi. Erdoğan'ın giyim tarzı ise sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Siyasi kariyeriyle Türk demokrasi tarihine adını kazıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimi için son mitingleri düzenliyor.

7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda 1 milyon 700 bin kişiyi bir araya getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarına ve yoldaşlarına sesleniyor.

Büyük İstanbul Mitingi'ne gösterilen ilgi dikkat çekerken, Erdoğan hem hitabeti hem de tarzıyla beğeni topluyor.

Tarzını da konuşturuyor

Milyonların gözünü üzerinde taşıyan Erdoğan, kıyafet ve renk seçimleri ile de takdirleri kazanıyor.

İstanbul mitingindeki stili ve tercih ettiği renk ile sosyal medyada gündem olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönülleri fethetti.

Mavi ceketi ile güven ve sadakati temsil eden Erdoğan, kuvvetli iletişimini tarzıyla destekliyor.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gardrobunda Türk markalarına yer verdiği de biliniyor.